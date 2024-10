Quotidiano.net - Israele, 'catturati 3 combattenti Hezbollah in sud Libano'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha riferito di aver catturato tredinel sud del. Si tratta del secondo annuncio del genere da parte dell'esercito israeliano da quando ha lanciato le operazioni di terra transfrontaliere in, alla fine del mese scorso. "Un condotto sotterraneo era situato all'interno di un edificio utilizzato da. Le forze hanno circondato l'edificio, dove erano trincerati tre terroristi della Forza Radwan", ha affermato l'esercito in una dichiarazione, riferendosi alle unità d'élite del gruppo libanese. "Sono stati trovati insieme a molte armi e attrezzature necessarie per una lunga permanenza". L'esercito non ha detto quando sono statidie non c'è stato alcun annuncio immediato da parte del gruppo armato libanese sull'argomento.