Inchiesta ultras Inter e Milan: giovedì sarà interrogato Calhanoglu (Di martedì 15 ottobre 2024) Il centrocampista turco Hakan Calhanoglu sarà ascoltato dai PM giovedì nell'ambito dell'Inchiesta sugli ultras di Inter e Milan Pianetamilan.it - Inchiesta ultras Inter e Milan: giovedì sarà interrogato Calhanoglu Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il centrocampista turco Hakanascoltato dai PMnell'ambito dell'suglidi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Curva Inter - la confessione di un ultras a Giletti : «Controllare la curva significa controllare Milano» - Di seguito le sue parole. «La […]. Curva Inter, la confessione di un ultras rimasto anonimo nel programma di Massimo Giletti “Lo Stato delle Cose” Mentre proseguono le indagini della procura di Milano sulla curva dell’Inter e del Milan, un ultras nerazzurro, rimasto anonimo ha rilasciato delle dichiarazioni al programma Lo Stato delle Cose di Giletti. (Calcionews24.com)

Caso Ultras-Inter - Nicolino : “Mi aspetto sanzioni importanti - come per la Juve” | ESCLUSIVO - Vedremo come andrà a finire, ma la questione si prospetta davvero intricata. Mi aspetto che ci dicano le stesse cose dette nei confronti della Juventus, sanzioni importanti“. it nel contenitore ‘Ti Amo Calciomercato’. it. Se nel corso del processo sportivo alla Juventus, i giudici ci dicono che adoperano l’articolo 4, quello che prevede sanzioni per slealtà sportiva, perché è un contenitore che ... (Calciomercato.it)

Inchiesta ultras Inter e Milan - il ritratto del ‘Joker’ rossonero Lucci - Con l'inchiesta "Doppia Curva" possiamo notare come Luca Lucci emerge nella qualità di dominatore indiscusso, fulcro degli ultras del Milan. (Pianetamilan.it)