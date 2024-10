In giro per Fondi con un coltello giapponese e un tirapugni: denunciato un 20enne (Di martedì 15 ottobre 2024) Fondi – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 20 anni del luogo, il quale a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello di fabbricazione giapponese con impugnatura a “t” della lunghezza complessiva di cm. 14, lama di cm. 9, custodito nella tasca della felpa da lui indossata, e di un noccoliere tirapugni rinvenuto all’interno del veicolo a lui in uso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024)– Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hannoin stato di libertà un ragazzo di 20 anni del luogo, il quale a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di undi fabbricazionecon impugnatura a “t” della lunghezza complessiva di cm. 14, lama di cm. 9, custodito nella tasca della felpa da lui indossata, e di un noccoliererinvenuto all’interno del veicolo a lui in uso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.

