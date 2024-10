Unlimitednews.it - In arrivo Pino Daniele “Nero a metà” Studio Original Masters

(Di martedì 15 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il 22 novembre esce”,. Questa nuova edizione in vinile è un ulteriore step verso il miglior livello possibile di qualità sonora. Come sorgente è stato infatti utilizzato un trasferimento in alta risoluzione digitale dai nastri analogicii che ha garantito una qualità sonora perfetta per un album considerato un vero capolavoro della musica italiana. Dal punto di vista sonoro, i vantaggi ottenuti sono una maggior chiarezza ed una migliore risposta in frequenza contemporaneamente ad una diminuzione di rumore, distorsione e compressione; in sostanza la più alta qualità possibile per permettere agli ascoltatori di apprezzare questo repertorio di canzoni come mai prima d’ora.