Anteprima24.it - Imprenditore napoletano si ribella a racket e denuncia chi gli chiedeva soldi: un arresto

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi èto ale ha fatto arrestare chi lo minacciava e gli. Sono scattate così, grazie alladi un, le manette per un 47enne: è accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per delega del procuratore di Napoli, i carabinieri del Nucleo Operativo Napoli Bagnoli hanno eseguito oggi un’ordinanza cautelare della custodia in carcere a carico dell’uomo. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli – Dda, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Bagnoli, unitamente alla Stazione Carabinieri Rione Traiano, tra i mesi di settembre e ottobre 2023, è stata originata proprio dalladell’locale, titolare di un’attività commerciale in via dell’Epomeo, a seguito delle ripetute richieste estorsive ricevute.