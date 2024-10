Monzatoday.it - Imbocca contromano la Pedemontana, multa sospesa dopo ricorso

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un tratto percorso in, la sanzione con revoca della patente e il sequestro del veicolo. Poi ile il giudice che ha annullato la sanzione per l'infrazione, sospendendola fino alla prossima udienza. Fissata per il 2025.L'episodio risale allo scorso 10 giugno quando una 61enne