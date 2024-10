Il petrolio è in forte calo a New York, perde il 4% (Di martedì 15 ottobre 2024) Il petrolio è in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4% a 70,82 dollari al barile con le rassicurazioni di Israele agli Stati Uniti sul fatto che non saranno colpiti siti nucleari o petroliferi in Iran. Quotidiano.net - Il petrolio è in forte calo a New York, perde il 4% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono il 4% a 70,82 dollari al barile con le rassicurazioni di Israele agli Stati Uniti sul fatto che non saranno colpiti siti nucleari o petroliferi in Iran.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il petrolio è in forte calo a New York - perde il 4% - Il petrolio è in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4% a 70,82 dollari al barile con le rassicurazioni di Israele agli Stati Uniti sul fatto che non saranno colpiti siti nucleari o petroliferi in Iran. (Quotidiano.net)

Il petrolio chiude in forte calo a New York a 73 - 53 dollari - Il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4,68% a 73,53 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Il petrolio in forte calo a New York - perde il 3 - 90% - Il petrolio è in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,90% a 70,71 dollari al barile. (Quotidiano.net)