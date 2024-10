Il gas apre in forte calo sul mercato Ttf di Amsterdam (Di martedì 15 ottobre 2024) Apertura in forte calo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre cedono il 3,71% a 39,06 euro al MWh. Quotidiano.net - Il gas apre in forte calo sul mercato Ttf di Amsterdam Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Apertura inper il gas naturale sulla piazza di. I contratti future sul mese di novembre cedono il 3,71% a 39,06 euro al MWh.

Borsa : l'Europa chiude in leggero calo - Francoforte -0 - 23% - Le Borse europee hanno chiuso in leggero calo, fatta eccezione per Milano (+0,43%). Londra ha tenuto (-0,07%), Francoforte ha perso lo 0,23% e Parigi lo 0,24% in linea con l'andamento incerto di Wall Street dopo l'inflazione Usa cresciuta più delle previsioni e i dati sul mercato del lavoro contrastanti. (Quotidiano.net)

Il petrolio chiude in forte calo a New York a 73 - 53 dollari - Il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4,68% a 73,53 dollari al barile. (Quotidiano.net)