IA, Buechele (Novomatic): può “aiutare a limitare gioco minorile e compulsivo” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Serve monitorare costantemente l’evoluzione delle tecnologie di controllo dei network del gioco d'azzardo, così da implementare soluzione per prevenire operazioni criminali e soddisfare i requisiti della cybersecurity. Questo il punto di Markus Buechele, amministratore delegato di Novomatic, offerto dal palco di Comolake. Il gioco online è cresciuto significativamente dalla pandemia in poi, ma l'80% L'articolo IA, Buechele (Novomatic): può “aiutare a limitare gioco minorile e compulsivo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Serve monitorare costantemente l’evoluzione delle tecnologie di controllo dei network deld'azzardo, così da implementare soluzione per prevenire operazioni criminali e soddisfare i requisiti della cybersecurity. Questo il punto di Markus, amministratore delegato di, offerto dal palco di Comolake. Ilonline è cresciuto significativamente dalla pandemia in poi, ma l'80% L'articolo IA,): può “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IA - Buechele (Novomatic) : può “aiutare a limitare gioco minorile e compulsivo” - Questo il […]. Per l'ad, al Comolake dal palco di Cernobbio, è "essenziale mantenere alta l'attenzione" sulle soluzioni tecnologiche innovative basate sull'intelligenza artificiale per limitare operazioni criminali e illegittime Serve monitorare costantemente l’evoluzione delle tecnologie di controllo dei network del gioco d'azzardo, così da implementare soluzione per prevenire operazioni ... (Sbircialanotizia.it)

IA - Buechele (Novomatic) : può “aiutare a limitare gioco minorile e compulsivo” - Il gioco online è cresciuto significativamente dalla pandemia in poi, ma l'80% […]. (Adnkronos) – Serve monitorare costantemente l’evoluzione delle tecnologie di controllo dei network del gioco d'azzardo, così da implementare soluzione per prevenire operazioni criminali e soddisfare i requisiti della cybersecurity. (Periodicodaily.com)