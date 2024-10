I correntisti spiati vogliono un risarcimento dalla banca (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 3572 i correntisti, appartenenti a 679 filiali, ad essere stati spiati almeno una volta da Vincenzo Coviello. L'ex dipendente, sottoposto a procedimento disciplinare e poi licenziato da Intesa Sanpaolo lo scorso 8 agosto, è ora indagato dalla Procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Le indagini erano iniziate il 22 luglio dopo che un correntista, al quale erano stati segnalati dalla banca gli accessi abusivi al suo conto corrente, aveva presentato una denuncia.()Clicca qui registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Andrea Muzzolon Liberoquotidiano.it - I correntisti spiati vogliono un risarcimento dalla banca Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 3572 i, appartenenti a 679 filiali, ad essere statialmeno una volta da Vincenzo Coviello. L'ex dipendente, sottoposto a procedimento disciplinare e poi licenziato da Intesa Sanpaolo lo scorso 8 agosto, è ora indagatoProcura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Le indagini erano iniziate il 22 luglio dopo che un correntista, al quale erano stati segnalatigli accessi abusivi al suo conto corrente, aveva presentato una denuncia.()Clicca qui registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Andrea Muzzolon

