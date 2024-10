Isaechia.it - Grande Fratello, scatta il bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez: il video

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nella Casa delsi sono scambiati il primo. Ricordiamo che l’ex velina di Striscia la notizia ha inizialmente mostrato un interesse per Lorenzo Spolverato ma, quando il modello ha cominciato a trascorrere del tempo con Helena Prestes, la ragazza si è concentrata suche, dal canto suo, ha sempre manifestato interesse per lei. Dopo alcuni giorni, però,ha capito di essere troppo diversa dal pallavolista di origini argentine, che ha definito “moscio”, sostenendo di avere più intesa con Lorenzo. Nel corso della settima puntata delha dichiarato di essere attratta dal modello milanese che in precedenza aveva detto di vedere solo come un amico. Dal canto suo Lorenzo ha ammesso che con l’ex allieva di Amici “èta una scintilla fisica e mentale. Io sento qualcosa, mi piace“.