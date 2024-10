Liberoquotidiano.it - Governo: Renzi, 'guerra a multinazionali? L'opposto, spero Musk non sappia di Sogei'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "La presidente del Consiglio per decenni, all'opposizione, ha gridato contro la svendita dei beni italiani all'estero, e noi 'libberisti' con due b. In due anni ha dato i telefoni agli americani, gli aerei ai tedeschi, le centrali le vuole Blackrock. Poi c'èche va bene per tutto, è come il prezzemolo. Io sono contento quandova nello spazio ma quando lo troviamo negli appaltimi prende male,non lo. Dovevate dichiararealle, state facendo l'e non avete il coraggio di chiede susa". Lo ha detto Matteonel suo intervento in Senato.