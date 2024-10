Gme prezzo gas in Italia in lieve rialzo a 4052 euro

Gme, prezzo gas in Italia in lieve rialzo a 40,52 euro (Di martedì 15 ottobre 2024) Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 15 ottobre è pari a 40,52 euro al MWh, in lieve rialzo rispetto al 14 ottobre attestatosi a 40,13 euro al MWh. Lo comunica il Gestore dei mercati energetici, Gme. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. Quotidiano.net - Gme, prezzo gas in Italia in lieve rialzo a 40,52 euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il valore dell'indice Igi (n gas index) per il 15 ottobre è pari a 40,52al MWh, inrispetto al 14 ottobre attestatosi a 40,13al MWh. Lo comunica il Gestore dei mercati energetici, Gme. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas ine si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

