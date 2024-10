Monzatoday.it - Gli studenti brianzoli che rischiano il 7 in condotta per i ritardi (ma non è colpa loro)

Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pullman troppo pieno, l'autista non apre le porte per far salire nuovi passeggeri e glirestano a piedi e arrivano a scuola in ritardo. Con serie conseguenze oltre al semplice rimprovero degli insegnanti. Glidel liceo scientifico Frisi che arrivano a scuola in ritardo per