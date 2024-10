Iltempo.it - Giuliacci avvisa: tanta pioggia in arrivo. Quale sarà la "giornata peggiore"

(Di martedì 15 ottobre 2024) La tregua ha vita breve. Una perturbazione raggiungerà l'Italia e scatenerà un netto peggioramento del tempo. Laavrà la meglio sulle previsioni meteo prima al Nordovest e poi al Nordest, in Toscana, in Umbria, nelle Marche e in Sardegna. Parola del colonnello Mario, che sul sito meteo.it ha pubblicato il suo bollettino. "La perturbazione sfilerà via veloce, ma subito dietro ne arriverà un'altra che giovedì porterà nuove piogge su gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna", ha anticipato l'esperto. Il Sud, almeno in questa prima fase,salvo. Anzi, c'è di più. Resisterà anche il "caldo anomalo". Quadro meteorologico, questo, che però non è destinato a durare a lungo. Venerdì "la, a tratti anche intensa, bagnerà da nord a sud praticamente tutte le nostre regioni".