Giorgia torna con il nuovo brano Niente di male

MILANO (ITALPRESS) – Giorgia è pronta a tornare con "Niente di male" (Epic / Sony Music Italy), il nuovo brano in radio e in digitale da venerdì 18 ottobre. Prodotta da Cripo e scritta da Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino, questa ballad che non ama essere definita tale, fonde l'unicità della voce di Giorgia con una produzione moderna e accattivante. "Niente di male" è un brano dal ritornello indelebile che è anche un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare perchè "in fondo non c'è Niente di male". Per anticipare l'annuncio del brano ai fan, nei giorni scorsi l'artista ha postato sui social alcuni video, primo tra tutti quello insieme al figlio Samuel in cui gioca sul gap generazionale tra genitore "boomer" e figlio della GenZ, mostrando il suo lato più ironico e divertente.

