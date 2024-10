Quotidiano.net - Giallo a Latina: 24enne romana morta improvvisamente a casa di un amico

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Una serata trasformata in incubo a: una ragazza di 24 anni, originaria di Roma, èdi unconosciuto su un’app di incontri. E’ successo domenica sera nel centro della città. La giovane avrebbe avuto un malore. Il giovane, che per lavoro allena giovani calciatori presso una società sportiva dilettantistica, ha immediatamente praticato il massaggio cardiaco, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche la polizia e una mobile della questura di. Nulla suggerisce una morte violenta: lasarebbeper cause naturali, per un improvviso malore. In ogni caso, la procura pontina ha deciso di aprire un’inchiesta, mentre la pm Simona Gentile ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita oggi dal medico legale Alessandro Mariani.