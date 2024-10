Trevisotoday.it - Gellivs celebra l’autunno con i suoi piatti più rappresentativi

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il ristorantedi Oderzo festeggia l’anniversario ventennale di stella Michelin con un menu dedicato. Per concludere in bellezza presenta la nuova proposta autunnale che alterna le primizie stagionali, come zucca, funghi e tartufo, alla ricchezza di prelibati prodotti di terra e di mare