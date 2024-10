Furti d'auto in aumento in Sicilia: i modelli più rubati ed alcuni consigli (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2023 in Italia i Furti d'auto sono purtroppo aumentati del 7%, raggiungendo quota 131.679,00. Le Regioni più colpite continuano ad essere Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia. Le macchine più rubate sono tutte Fiat nelle prime tre posizioni: Panda, 500 e Punto (nonostante la Punto Cataniatoday.it - Furti d'auto in aumento in Sicilia: i modelli più rubati ed alcuni consigli Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2023 in Italia id'sono purtroppo aumentati del 7%, raggiungendo quota 131.679,00. Le Regioni più colpite continuano ad essere Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e. Le macchine più rubate sono tutte Fiat nelle prime tre posizioni: Panda, 500 e Punto (nonostante la Punto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ag. Di Lorenzo : “Caso Juan Jesus? Viviamo con serenità. Ci tengo a dirlo - i furti sono solo un caso” - Radio Crc – Ag. Di Lorenzo: “Caso Juan Jesus? Viviamo con serenità. Ci tengo a dirlo, i furti sono solo un caso” L’agente di Giovanni … L'articolo Ag. Di Lorenzo: “Caso Juan Jesus? Viviamo con serenità. Ci tengo a dirlo, i furti sono solo un caso” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Ci sono troppi furti di castagne : nel Casertano la polizia provinciale pattuglierà i campi - A Roccamonfina, sede della sagra del fungo porcino e della castagna IGP, gli alberi sorvegliati speciali contro i furti di castagne.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Criminalità - quali sono le città più pericolose d’Italia : la classifica in base a reati - furti e rapine - Firenze maglia nera per rapine in strada. Continua a leggere . Secondo l’ultima analisi sull’indice della criminalità realizzata dal Sole 24Ore, crescono i reati violenti in tutta Italia: Milano è capitale dei furti, in forte aumento anche a Roma. Quarta Rimini seguita da Torino, Napoli fuori dalla top 10. (Fanpage.it)