Cms.ilmanifesto.it - Frodi al Cpr milanese di via Corelli. E il caso Macomer arriva alla Camera

Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non bisogna andare oltre le nuove sbarre d’Albania, per scoprire che i centri per migranti sono buchi neri dello stato di diritto. Le indagini e le testimonianze si susseguono daal Cprdi via. E ilil manifesto.