Perugiatoday.it - Foligno, l'acquirente presenta un falso bonifico per ritirare l'auto usata: beffa da 18mila euro

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) I Carabinieri dihanno denunciato un uomo per truffa ai danni di una 32enne che aveva pubblicato in rete l’avviso di vendita di un’vettura.L'uomo si èto come interessato all’acquisto del veicolo, concordando il prezzo della compravendita a 18.000. Al momento del