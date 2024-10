Lapresse.it - Foggia, blitz antimafia: sequestrati beni per 10 milioni di euro a ‘li Bergolis’

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) In provincia diè stata sgominata una banda criminale, il Gip del Tribunale di Bari ha infatti disposto 39 misure cautelari personali e sono statiper 10di. Il procedimento penale, da cui scaturisce l’operazione “Mari e Monti”, ha potuto dimostrare l’attività criminale, continuata almeno 15 anni, dell’associazione mafiosa garganica del clan ‘li. Lo stato di belligeranza tra le due organizzazioni mafiose sul territorio ‘lie ‘Romito-Ricucci-Lombardi’, a far data dal 2009 è responsabile di 21 omicidi e 18 tentati omicidi. Svariati i capi d’accusa, tra gli altri: associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, delitti in tema di stupefacenti ed estorsione, rapina e ricettazione.