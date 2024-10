Flamengo-Fluminense (venerdì 18 ottobre 2024 ore 01:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 15 ottobre 2024) Al Maracana di Rio de Janeiro per la Trentesima Giornata del Brasileirao, il Fluminense tutt’ora coinvolto nella lotta per non retrocedere affronta nel sentito classico di cittadino, il Flamengo. Dopo l’eliminazione dalla Copa Libertadores, il Mengão si è prontamente riscattato in campionato con due preziosi successi contro Athletico Paranaense (1-0) ed Esporte Clube Bahia (2-0) InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Flamengo-Fluminense (venerdì 18 ottobre 2024 ore 01:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Al Maracana di Rio de Janeiro per la Trentesima Giornata del Brasileirao, iltutt’ora coinvolto nella lotta per non retrocedere affronta nel sentito classico di cittadino, il. Dopo l’eliminazione dalla Copa Libertadores, il Mengão si è prontamente riscattato in campionato con due preziosi successi contro Athletico Paranaense (1-0) ed Esporte Clube Bahia (2-0) InfoBetting: Scommesse Sportive e

