Quotidiano.net - Fedez compie 35 anni: com’è cambiata la sua vita in 365 giorni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Da compleanno a compleanno il mondo ribaltato. Oggi, martedì 15 ottobre,, al secolo Federico Lucia, spegne 35 candeline. Esattamente un anno fa, il rapper pubblicava su Instagram le foto della festa in famiglia: lui, la moglie Chiara Ferragni e i due piccoli Leone e Vittoria. Il tutto accompagnato dalla frase: “E sono 34grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri”. Oggi sono ufficialmente 35 e in soli 356il mondo del rapper è stato completamente stravolto. Fa quasi effetto vedere i Ferragnez, solo 12 mesi fa, nella loro versione “Mulino Bianco” sapendo tutto quello che è successo. E il declino sarebbe iniziato solo poche settimane dopo, con l’esplosione del Pandoro-Gate che, di fatto, ha incrinato in maniera irreparabile la relazione tra Chiara e Federico.