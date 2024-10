Fanpage.it - Federica Aversano su Francesca Sorrentino: “Uomini e Donne le farà vincere l’ansia, parlarne in tv aiuta le persone”

(Di martedì 15 ottobre 2024)soffre d'ansia a Uomini ee non lo nasconde. A Fanpage.it, l'ex tronistaracconta la sua simile esperienza con gli attacchi di panico in tv e le manda un messaggio: "Esporsi la aiuterà a far pace con sé stessa". E sui commenti negativi: "Non tutti capiscono le fragilità".