Ilpiacenza.it - Fagioli fatica, prestazione insufficiente

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), secondo La Gazzetta dello Sport. Le pagelle di Italia-Israele non sono clementi con il centrocampista piacentino. "non è in giornata" per Tuttojuve.com, "deludente, la suaè stata tutto fuorché positiva", scrive invece Spazioj.it. Massari illumina