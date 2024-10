Pianetamilan.it - Ex Milan, Weah: “Parlai di Tim con Maldini. Poi è arrivata la Juve” | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) George, ex attaccante deldal 1995 al 2000, ha parlato del figlio Timothy, oggi allantus. Il retroscena nelGeorge, ex attaccante deldal 1995 al 2000, ha parlato del figlio Timothy, oggi allantus, in occasione del suo intervento al 'Festival dello Sport', evento organizzato - come ogni anno - da 'La Gazzetta dello Sport' a Trento. Ecco, dunque, in questo, le parole del 'Re Leone'sul giocatore bianconero del quale aveva parlato prima con l'ex dirigente del Diavolo, Paolo