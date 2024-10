Ilfattoquotidiano.it - Esplode un’autoclave vicino a Gallipoli (Lecce): un operaio di 62 anni muore schiacciato

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una violenta esplosione mentre riparava l’impianto dinon ha lasciato scampo a unche era al lavoro nel Salento. A perdere la vita è stato Fernando Coletta, idraulico di 62. L’incidente mortale sul lavoro è avvenuto a, in provincia di. Stando a quanto si apprende, stava eseguendo alcuni lavori sull’impianto di riscaldamento dell’acqua in un’abitazione di campagna in contrada trappeto Rossi, alle porte della località di vacanza, quando è esplosa una vasca che si trovava sull’autoclave, probabilmente a causa di un aumento di pressione. La deflagrazione ha investito il 62enne che è stato sbalzato in aria ed è rimastosotto il tetto. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta della procura di, affidata ai carabinieri e – come di consueto per gli incidenti sul lavoro – agli ispettori dello Spesal.