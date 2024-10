Modenatoday.it - Esce dal centro commerciale con due bottiglie di alcolici nei pantaloni, arrestato

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ha prelevato dagli scaffali del supermercato Conad de La Rotonda duedi alcolici - per un valore complessivo di circa 25 euro – e le ha nascoste all’interno dei, per poi uscire dall’esercizio dal varco “uscita senza acquisti” sperando di farla franca. Ma così non è stato