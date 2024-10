Energia Lanzetta Enel | Oggi ci sono 15 mln piccoli produttori

Energia, Lanzetta (Enel): “Oggi ci sono 1,5 mln piccoli produttori” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia è il Paese "che più di tutti si è dotato di sistemi di autoproduzione" elettrica, come i pannelli solari. Oggi si contano 1,500,000 piccoli produttori e se ne aggiungono circa 1000 al giorno. Così Nicola Lanzetta, direttore di Enel per l'Italia, dal palco di Comolake. La sfida, spiega il dirigente, è rendere L'articolo Energia, Lanzetta (Enel): “Oggi ci sono 1,5 mln piccoli produttori” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia è il Paese "che più di tutti si è dotato di sistemi di autoproduzione" elettrica, come i pannelli solari.si contano 1,500,000e se ne aggiungono circa 1000 al giorno. Così Nicola, direttore diper l'Italia, dal palco di Comolake. La sfida, spiega il dirigente, è rendere L'articolo): “ci1,5 mln” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

