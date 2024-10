Ravennatoday.it - Elezioni regionali, si raccolgono le firme per la lista 'Futura': chi sono i candidati

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) E' in pieno fermento la campagna elettorale per ledell'Emilia Romagna, in programma il 17 e 18 novembre. E' stata presentata ieri la ‘Emilia-Romagna’, che mette assieme Azione, +Europa, Psi e Pri e appoggia il candidato di centrosinistra Michele De Pascale. Un'unione