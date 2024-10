Elezioni regionali, la lista ufficiale di Alternativa Popolare: tutti i nomi (Di martedì 15 ottobre 2024) Presentata all’hotel Michelangelo di Terni la lista dei candidati e delle candidate di Alternativa Popolare alle prossime Elezioni regionali dell’Umbria. Il partito, dopo l'accordo nazionale, sosterrà Donatella Tesei nella corsa per il bis a Palazzo Donini.All’evento hanno preso parte il Perugiatoday.it - Elezioni regionali, la lista ufficiale di Alternativa Popolare: tutti i nomi Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Presentata all’hotel Michelangelo di Terni ladei candidati e delle candidate dialle prossimedell’Umbria. Il partito, dopo l'accordo nazionale, sosterrà Donatella Tesei nella corsa per il bis a Palazzo Donini.All’evento hanno preso parte il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - la lista ufficiale del Partito Democratico : tutti i nomi - Il Partito Democratico dell'Umbria vara la lista ufficiale per le elezioni regionali di novembre. In cima ai nomi del Pd a sostegno della candidatura a presidente di Stefania Proietti ci sono il segretario regionale, Tommaso Bori, e la capogruppo in consiglio regionale, Simona Meloni. I nomi... (Perugiatoday.it)

Sondaggio elezioni regionali Emilia Romagna - oggi i risultati in diretta - L'appuntamento è per stasera. Sono pronti per essere diffusi i risultati del sondaggio indipendente da schieramenti politici che BiDiMedia ha realizzato per Citynews, il gruppo editoriale di cui fa parte BolognaToday, in occasione delle elezioni regionali del 17 e 17 novembre in Emilia Romagna. (Bolognatoday.it)

Elezioni regionali - in diretta i risultati del sondaggio per l'Emilia-Romagna - Nelle scorse settimane BiDiMedia ha realizzato per Citynews, il gruppo editoriale di cui fa parte ModenaToday, un sondaggio sulle intenzioni di voto in occasione delle elezioni regionali del 17e e18 novembre in Emilia-Romagna. I risultati sono pronti per essere svelati. L'appuntamento è per... (Modenatoday.it)