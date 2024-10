Zon.it - Eboli, maltrattava il padre perché non gli dava denaro: 30enne arrestato

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nel pomeriggio del 10 ottobre u.s., i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di undel luogo per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei riguardi del.Secondo la ricostruzione accusatoria, allo stato confermata dal GIP, l’indagato avrebbe vessato il proprio genitore, anche, causandogli danni all’attività commerciale quando non ottemperava alle sue richieste di danaro.Si evidenzia che il richiamato provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari, ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.