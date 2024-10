Duello a distanza Harris-Trump in Pennsylvania, ecco perché è cruciale (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – A 21 giorni dall'election day, la Pennsylvania si conferma il vero 'battleground', il campo di battaglia che deciderà il vincitore, o la vincitrice, del Duello per la Casa Bianca. Donald Trump e Kamala Harris ieri hanno duellato a distanza nel Keystone State, con la vice presidente che, nella sua settima tappa elettorale nello L'articolo Duello a distanza Harris-Trump in Pennsylvania, ecco perché è cruciale proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – A 21 giorni dall'election day, lasi conferma il vero 'battleground', il campo di battaglia che deciderà il vincitore, o la vincitrice, delper la Casa Bianca. Donalde Kamalaieri hanno duellato anel Keystone State, con la vice presidente che, nella sua settima tappa elettorale nello L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Duello a distanza Harris-Trump in Pennsylvania - ecco perché è cruciale - Lo stato si conferma il vero 'battleground', il campo di battaglia che deciderà il vincitore o la vincitrice del duello per la Casa Bianca A 21 giorni dall'election day, la Pennsylvania si conferma il vero 'battleground', il campo di battaglia che deciderà il vincitore, o la vincitrice, del duello per la Casa Bianca. (Sbircialanotizia.it)

Se a decidere il duello fra Harris e Trump sarà il Testosterone - Mancano poco più di venti giorni alle elezioni americane e fa irruzione, indovinate che cosa? il Testosteron... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

"Fragile" negli Stati chiave : il duello con Trump non ha rafforzato Harris - Politico riporta anche i risultati dei tre principali aggregatori di sondaggi nazionali, che ad Harris attribuiscono un vantaggio compreso tra 2,2 e 3 punti percentuali, meno di un punto percentuale in più rispetto al 10 settembre. È quanto afferma Politico, secondo cui tra i due duellanti si prefigura un testa a testa. (Iltempo.it)