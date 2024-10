Linkiesta.it - Duecento foto per festeggiare il cinquantesimo compleanno dell’hip-hop

(Di martedì 15 ottobre 2024) La musica pop e rap che ascoltiamo oggi risente dell’influenza-hop, un movimento culturale che nasce nel quartiere newyorkese del Bronx negli anni Settanta del XX secolo. L’impatto di questo genere nato dal “basso” è stato così pervasivo da aver attecchito anche alla danza, all’arte, alla moda e persino al cinema. È proprio dall’industria cinematografica che l’hip-hop riceve il riconoscimento definitivo, quando nel 2003 Eminem (nome d’arte di Marshall Bruce Mathers III) riceve il premio Oscar per la migliore canzone rap dal titolo Lose Yourself, scritta dallo stesso per il film – 8 Mile – che si ispira alla sua vita.