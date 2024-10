Viterbotoday.it - Donne drogate e stuprate, Ubaldo Manuali annuncia appello: "So di non aver fatto nulla" | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)contro la condanna a 9 anni e 10 mesi di reclusione del tribunale di Viterbo. Imputato per violenza sessuale aggravata su tree per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, all'uscita dall'aula dopo la sentenza afferma: "So di non