DIRETTA Qualificazioni Europei Under 21 Italia-Irlanda | segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del 'Nereo Rocco' tra l'Italia Under 21 di Nunziata e l'Irlanda Under 21 di Crawford in tempo reale L'Italia Under 21 ospita i pari età dell'Irlanda a Trieste in una gara valida come ultima giornata del gruppo A di Qualificazioni agli Europei di categoria. Una sfida decisiva per ottenere il pass diretto a Slovacchia 2025 che sarà DIRETTA dall'arbitro svedese Ladeback. Carmine Nunziata, Ct dell'Italia Under 21 (foto Ansa) – Calciomercato.itDa un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata, primi in classifica, tornano in campo dopo le due vittorie di settembre contro San Marino e contro la Norvegia. Per restare in vetta e qualificarsi agli Europei del prossimo anno senza dover passare dai playoff, capitan Pirola e compagni hanno due risultati a disposizione: la vittoria e il pareggio.

