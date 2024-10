DIRETTA | Le notizie del 15 ottobre: Italia sugli scudi. La Juve continua a perdere pezzi (Di martedì 15 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, martedì 15 ottobre: Azzurri in trionfo, la Juve preoccupata per gli infortuni La Nazionale di Spalletti batte Israele 4-1 e chiude al meglio, da imbattuta, questa finestra di impegni avvicinandosi al traguardo delle Final Eight di Nations League, puntando però al primo posto che sarebbe molto importante. A novembre gli scontri con Belgio in trasferta e Francia in casa. Intanto continua a essere un caso la rivolta dei giocatori contro il calendario fittissimo e lo scenario di uno sciopero. In vista della ripresa del campionato, Thiago Motta deve ancora avere a che fare con gli infortuni. Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itTutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra DIRETTA su Calciomercato.it. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 15 ottobre: Italia sugli scudi. La Juve continua a perdere pezzi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, martedì 15: Azzurri in trionfo, lapreoccupata per gli infortuni La Nazionale di Spalletti batte Israele 4-1 e chiude al meglio, da imbattuta, questa finestra di impegni avvicinandosi al traguardo delle Final Eight di Nations League, puntando però al primo posto che sarebbe molto importante. A novembre gli scontri con Belgio in trasferta e Francia in casa. Intantoa essere un caso la rivolta dei giocatori contro il calendario fittissimo e lo scenario di uno sciopero. In vista della ripresa del campionato, Thiago Motta deve ancora avere a che fare con gli infortuni. Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itTutte lepiù interessanti di giornata: segui la nostrasu Calciomercato.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah - le ultime notizie | DIRETTA - DIRETTA Notizia in aggiornamento . Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, martedì 15 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 15 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. (Tpi.it)

DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre : Italia liquida Israele - finisce 4-1. Pereiro ufficiale al Genoa - 20:03 14 Ottobre Ibra choc: attacco al dirigente! Ibrahimovic, polemiche senza fine: attacco durissimo al dirigente! 19:53 ... (Calciomercato.it)

DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre : Pereiro al Genoa - Raspadori-Juve - IT Matteo Gabbia si appresta a diventare una bandiera del Milan. CT. In ambito europeo vanta 19 presenze in UEFA Champions League”. 13:10 14 Ottobre Milan-Gabbia, rinnovo al traguardo: la conferma dell'agente | CM. (Calciomercato.it)