Di chi è questa bicicletta che è stata rubata?

Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) I Carabinieri della Tenenza di Bollate sono alla ricerca del proprietario di una(che vedete in fotografia) che èrinvenuta sul territorio, in località Cassina Nuova, per restituirgliela. Dagli accertamenti risulterebbe infatti essere. Nessuna denuncia effettuata di recente nella zona, però, riguarda biciclette con caratteristiche simili a quella rinvenuta, per cui