Napolitoday.it - Detenuto di 93 anni "spedito" agli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Ildi quasi 93che da Poggioreale da oggi è in detenzione domiciliare in una struttura adeguata conferma che negli istituti penitenziari italiani c’è una popolazione carceraria di età avanzata che per la gran parte dovrebbe seguire la stessa sorte", così Aldo Di Giacomo, segretario