Ilrestodelcarlino.it - Deco Industrie cresce nel settore cosmetico

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il gruppo romagnolo, attivo nel campo alimentare, nei prodotti per la pulizia e nella cosmesi, ha acquisito per 10 milioni la divisione cosmetica di Co.Ind, realtà cooperativa con sede a Castelmaggiore e un giro d’affari di 100 milioni. L’acquisizione – spiegano dalla società ravennate – riguarda lo stabilimento di Noale, nel Veneziano, che conta 75 dipendenti e si aggiunge agli stabilimenti nell’orbita dia Ravenna, Forlì, Ferrara, Imola. La divisione cosmetica di Co.Ind. genera un fatturato di 25 milioni, che si aggiungono ai 125 che la divisione detergenza digià produce.attiverà poi nello stabilimento di Bagnacavallo una linea di confezionamento – investimento di 5 milioni – in grado di produrre tutte le famiglie di strumenti per la detergenza domestica.