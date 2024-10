Ilfoglio.it - Dalla Sardegna alle accise. Zanchini: “Sull’ambiente M5s e Pd perdono credibilità”

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Sulle politiche ambientali Pd e M5s stanno perdendo di. Nel momento in cui si arriva a bloccare l’eolico e il fotovoltaico, come è successo in, diventa davver Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti