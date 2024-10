Ilpiacenza.it - Dal gioco alla biblioteca, spazio ai più piccoli: riapre a Vallera l’ "Elefante variopinto"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Riaprirà lunedì 21 ottobre, nella sede inaugurata l’anno scorso al Centro Infanzia in Strada di63 (la ex scuola materna della frazione), il Centro per bambini e famiglie "", operativo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19,30 e dedicatofascia d’età 0-3 anni