Ecodibergamo.it - Crowd4culture: la cultura che supera le disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)è la soluzione innovativa che la Fondazione della Comunità Bergamasca ha messo in campo a fianco delle associazioni per abbattere le barriere di accesso alla. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in modo attivo, rendendo laun bene condiviso e accessibile a tutti, contribuendo così alla crescita sociale ele di tutto il territorio bergamasco.