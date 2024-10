Novaratoday.it - Crolli e allagamenti al Casorati, si incontrano sindacati e Provincia

Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si. Previsto per oggi, martedì 15 ottobre l'incontro "urgente" definito così dai, per parlare dei liceo. Docenti, famiglie e studenti nei giorni scorsi hanno elencato una serie di problemi fra, amianto e lavori non in