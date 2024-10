Corruzione in Sogei, indagato Andrea Stroppa: chi è il referente di Elon Musk in Italia e di cosa si occupa (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra gli indagati per Corruzione nell’indagine sulla società Sogei c’è anche il referente Italiano di Elon Musk Andrea Stroppa Notizie.virgilio.it - Corruzione in Sogei, indagato Andrea Stroppa: chi è il referente di Elon Musk in Italia e di cosa si occupa Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra gli indagati pernell’indagine sulla societàc’è anche ilno di

Corruzione Sogei : indagato anche Andrea Stroppa - collaboratore di Musk in Italia - Secondo la ricostruzione dei finanzieri delegati per le indagini, un altro indagato, un militare della Marina Militare, “nell’apprendere del progetto volto all’acquisizione da parte del Governo del sistema satellitare realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense, approfitta dello svolgimento presso il VI reparto di cui fa parte di una riunione sul tema per agganciare e contattare ... (Lapresse.it)

Corruzione : arrestato in flagrante il dg di Sogei - Ai due è contestato il concorso in corruzione. . Incontri 'monitorati' anche attraverso intercettazioni. ) realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense, approfitta dello svolgimento presso il VI reparto di cui fa parte, di una riunione sul tema per agganciare e contattare successivamente il referente italiano del gruppo, Andrea Stroppa". (Agi.it)

Dirigente Sogei arrestato per corruzione - in manette Paolino Iorio per una mazzetta : coinvolte altre aziende - Arrestato per corruzione il dirigente Paolino Iorio della Sogei, società di informatica controllata al 100% dal Ministero dell'Economia. (Notizie.virgilio.it)