Confermato l'impegno per il "net zero"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo (in foto l’ad Carlo Messina) ha reso noto che le sue società di gestione del risparmio Eurizon Capital Sgr, Fideuram Asset Management Sgr e Fideuram Asset Management (Irlanda) hanno sottoscritto il global investor statement to governments on the climate crisis, promosso da The Investor Agenda.