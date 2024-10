Laverita.info - Con la transizione Ue gode Pechino. Il 98% dei pannelli è made in Cina

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di martedì 15 ottobre 2024) Eurostat: il Vecchio continente si svena per importare prodotti energetici verdi (quasi 24 miliardi, +10 in due anni). Non abbiamo nostra tecnologia e siamo costretti a comprare elettricità. Non ci resta che il nucleare.