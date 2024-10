Lecceprima.it - Comunità in lutto: scomparso nella notte a 64 anni Biagio Raona, sindaco di Corsano

Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)– Brutto risveglio per ladi. Nel corso della, a causa di un infarto, si è spentosua abitaizone il. La notizia ha iniziato a diffondersi via social fin dalle prime ore del giorno. Per tutti è stato un fulmine a ciel sereno, una scomparsa