Cina | leader di media condividono impressioni su Xinjiang a sesto WMS

Pechino, 15 ott – (Xinhua) – La sesta edizione del World media Summit (WMS), in corso dal 12 al 17 ottobre, riunisce i leader mondiali dei media a Urumqi, capoluogo della regione autonoma cinese dello Xinjiang uiguro. Durante il vertice, molti partecipanti hanno condiviso le loro impressioni sulla regione. Agenzia Xinhua

